Evden kaçtı, polisi görünce denize atladı

Polis ekipleri tarafından denizden çıkartılan kız, ailesine teslim edildi.

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Kavaklı Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aleyna Ç. (15), iddialara göre henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı evden kaçtı. Ailesinin başvurusu üzerine polis ekipleri genç kızın bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerin arama çalışmaları sürerken, Kavaklı Sahili’nde bulunan bir kafede oturan Aleyna Ç., o sırada kafe yakınında bulunan polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Genç kızın kaçtığını gören ekipler, kaçmaya kaçan Aleyna Ç.’’yi bir süre kovaladılar. Polis ekiplerinin yaklaştığını gören genç kız, denize atladı.

Polis ekipleri tarafından denizden çıkarılan Aleyna Ç., Kocaeli Emniyeti Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardında ardından genç kızın ailesine teslim edildiği öğrenildi.