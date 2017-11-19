Diğer
Kategoriler
19 Kasım 2017 15:16

Eve giren hırsızı güvenlik kameraları yakalattı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hırsızlık için girdiği evden 2 adet cep telefonu, 2 altın yüzük ve 500 TL çalan hırsız polis ekiplerinin güvenlik kameralarını incelemesi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Eve giren hırsızı güvenlik kameraları yakalattı

19 Kasım 2017 15:16


Olay, 20 Ekim tarihinde İzmit ilçesi Yuvam Turgut Konutları’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, adliyede katip olarak görev yapan bir kadının evine giren şahıs evden 2 adet cep telefonu, 2 adet altın yüzük ve 500 TL çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık sonucunda kayıplara karışan şahıs Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından güvenlik kameraları izlenerek şahsın 27 yaşındaki İ.Y. olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonlar sonucunda İ.Y. Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hereke’de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan İ.Y. Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
13
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Salı
    Yağmurlu
    12°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    12°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç