Evinin balkonunda bulduğu ebabil kuşu için seferber oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinin balkonunda yavru ebabil kuşu bulan vatandaş, bir gün boyunca özenle baktığı kuşu hayvan barınağına teslim etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Turgut Mahallesi'nde yaşayan Sinan Maral, evinin balkonunda ailesi ile otururken, balkonda bulunan halının altına saklanmaya çalışan bir kuşun olduğunu gördü. Kuşu saklanamaya çalıştığı yerden alan Maral, titrediğini görünce bir kutuya koyup eve götürdü. Serçe sandığı ve eline aldığında bakışları ile ilgisini çeken kuşun fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşan medya üzerinden paylaşan Meral, takipçilerine kuşun cinsiyetinin ne olabileceğini sordu.

Ebabil kuşu olduğunu öğrenince özenle korumaya aldı

Takipçileri tarafından yapılan yorumlarda kuşun cinsinin ebabil kuşu olduğunu ve nadir bulunan bir hayvan olduğunu öğrenen Maral, hemen kuşu koruma altına aldı. Sinan Maral, bir gün boyunca evinde baktığı ebabil kuşunu ertesi günü İzmit Belediyesi Zabıta müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Ekipler tarafından alınan ebabil kuşu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Merkezi'ne götürüldü. Merkezde tedavi altına alınan Ebabil kuşunun yavru olduğu belirlendi.

“Hemen koruma altına aldık”

Bulduğu kuşun, ebabil kuşu olduğunu öğrendiğinde hemen koruma altına aldığını söyleyen Sinan Maral, “Akşamüzeri evin balkonuna çıktık, çay içiyorduk. Baktık, balkondaki halının arasına bir kuş saklanmış. Kuşu halının altından ilk çıkarttığımızda serçe sandım. Daha sonra kuşun kafa bölgesi dikkatimi çekti. Normal serçelere benzemiyordu, kartal gibi özgür bir bakışı var. Daha sonra merak edip aldık, üşüdüğünü ve titrediğini görünce bir kutunun içerisine koyduk. Bakışları falan ilgilimi çekince bende fotoğraflını sosyal medyadan paylaştım. Kuşun cinsi nedir diye sordum. Yaptığım paylaşımları gören arkadaşlar Ebabil kuşu olduğunu söylediler. Biz de hemen koruma altına aldık ve sizin aracılığınızla barınma merkezine teslim edeceğim” dedi.

Tedavisinin ardından doğaya salınacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Merkezi'ne götürülen ebabil kuşu veterinerler tarafından tedavi altına alındı. Kan ve vücut muayenesini yapılan kuşun tedavi altına alındığını söyleyen veterinerler, daha önce tedavisi yapılarak sağlığına kavuşmasının sağlandığı kuşlar gibi doğaya salınacağını ifade ettiler.