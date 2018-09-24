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Ezeli rakip 2 takımın öğrencileri sahilde çöp topladı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir araya gelen ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları Tavşancıl sahilinde çöp topladılar.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir araya gelen ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları Tavşancıl sahilinde çöp topladılar.


Galatasaray ve Fenerbahçe'nin taraftarları çevre için Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir araya gelerek örnek bir çalışmaya imza attılar. Ezeli rakip olan takımların Dilovası Ultraslan ve Dilovası Genç Fenerbahçeliler taraftar gruplarının genç üyeleri, Tavşancıl Sahili'nde saatlerce çöp topladılar.


Ezeli rakip olduklarını, ancak doğa için bir araya geldiklerini ifade eden 40 kişilik grubu gören çevredeki vatandaşlar da kendilerini duyarlıkları için tebrik ettiler.

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