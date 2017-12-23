Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Kocaeli
  •  » Fahrettin Paşa'nın Torunu Konuştu: “Tüm Türkiye'nin Fahrettin Paşayı Desteklemesi Bizi Gururlandırdı”
23 Aralık 2017 12:27

Fahrettin Paşa’nın torunu konuştu: “Tüm Türkiye’nin Fahrettin Paşayı desteklemesi bizi gururlandırdı”

Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa’nın torunu Ömer Fahrettin Türkkan, yaşanan olaylar karşısında tüm Türkiye’nin paşayı desteklemesinden dolayı memnun kaldıklarını ifade etti.

Fahrettin Paşa’nın torunu konuştu: “Tüm Türkiye’nin Fahrettin Paşayı desteklemesi bizi gururlandırdı”

23 Aralık 2017 12:27


BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed’in, Medine Kahramanı/Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa hakkında ki sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sert karşılık vermişti. Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan Fahrettin Paşa’nın torunu Ömer Fahrettin Türkkan da olaylar sonrasında paşaya verdiği destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etmek için randevu istediğini söyledi.


Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in kendisini iş yerinde ziyaretinde konuşan Türkkan, “Kendisi hatıratını yazmamış. Neden yazmıyorsun diyenlere de biz vazifemizi yaptık karşılığını veriyormuş. Bütün Türkiye’nin Fahrettin Paşa’yı tanıması ve desteklemesi bizlere gurur vermiştir. Benim babam ve amcam emekli generaldir. Dedem zaten paşa, bizim kuşakta asker bulunmuyor. Cumhurbaşkanımızdan randevu talebim oldu. Kendisine dedemize sahip çıktığı için teşekkür edeceğim. Uzun yıllardır Fahrettin Paşa’dan kimse bahsetmiyordu. Cumhurbaşkanımız göreve geldiği zamandan bu yana her zaman Fahrettin Paşa’dan bahsetmiştir” dedi.


Ziyarete Fahrettin Paşa ile gurur duyduklarını belirten Başkan Üzülmez ise “Petrol şımarığı, densizin biri çıkıp bizim kahramanlarımızdan Fahrettin Paşa’ya laf söyledi. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tarihine sahip çıkan, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir anlayış son 16 yıldır ülkemizde hakim durumdadır. ABD’ye gittiğim zaman Abdülhamid Hanın torunları çok sefil durumda, orada garsonluk yapan duruma düşmüşler. AK Parti iktidar olduğu zaman o zaman Başbakan olan Cumhurbaşkanımız da aynı durum ile karşılaşıyor. Cumhurbaşkanımız tarafından tarih misyonuna göre gereken yapıldı bugün daha rahat bir hayat sürdürmektedirler. Fahrettin Paşa’nın neler yaptığını biliyorduk. Ancak bu olay vuku bulunca bizim bilmediğimiz çok daha fazla bilgi sahibi olduk. Fahrettin Paşa’nın yaptıklarıyla gurur duyduk” diye konuştu.


Ziyaretten memnuniyet duyan Fahrettin Paşa’nın torunu Ömer Fahrettin Türkkan, Belediye Başkanı Üzülmez’e teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
7
°
C
Yağmurlu
  • Pazar
    Yağmurlu
    7°C
  • Pazartesi
    Sisli
    11°C
  • Salı
    Sisli
    11°C
  • Çarşamba
    Sisli
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç