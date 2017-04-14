Fatma Kaplan Hürriyet, referandum turlarına devam ediyor

Referanduma sayılı günler kala çalışmalarına devam eden Fatma Kaplan Hürriyet’e, partisinin Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurcan Çağlar, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aydın Işık ve partilileri eşlik etti. Saha çalışmasında Hürriyet’in değindiği en önemli konu ise 16 Nisan günü sandıkların korunmasının önemi oldu.

Darıca’da kent turunda Hürriyet ve beraberindekiler, Başkanlığını Kudret Sekban’ın yaptığı Darıca Yaşlılarla Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğini, daha sonra ise Darıca Bir Umut Derneği Başkanı Melek Arıkan ve yönetimini ziyaret etti. Darıca Bayramoğlu yarımadasında bulunan esnafları da tek tek ziyaret eden Hürriyet ve ekibi akşam saatlerinde ise Başkanlığını Cemil Tan’ın yaptığı Sinoplular Derneği ve Keşanlılar Derneği yönetimi ve üyelerini ziyaret etti. Milletvekili Hürriyet, ziyaret ettiği her dernek ve esnafa Türkiye için referandumda verilecek ’hayır’ kararının ne kadar önemli olduğunu anlatarak, 16 Nisan günü sandıkların sıkı bir şekilde takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

"Bende isterim bombaların patlamadığı, işsizliğin sıkıntıların olmadığı, dış politikası düzgün, ’Yurtta sulh cihanda sulh’ ilkesiyle büyüyebileceği bir ülkede yaşamasını" ifadelerini kullanan Fatma Kaplan Hürriyet, “Bakıyorum 18 maddeye, işsizliğin, yoksulluğunu terörün çözümü yok. Sadece ve sadece Türkiye’nin tapusunu tüm yetkilerini sınırsızca tek bir kişiye devrini içeriyor. Ben de genel başkanımı çok seviyorum, ama vatanımdan çok değil. Kişiye göre anayasa oylanmaz. Yarın bu kadar yetkiyle gelen kişi, yanlış karar aldığında nasıl durdururum diye düşünmeliyiz. Bugün terörü bitirmek, sıra sıra fabrikalar açmak, işsizliği bitirmek istiyoruz da parlamenter sistem mi engel oluyor” dedi.

Açıklamasına devam eden CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, “Diyelim ki; Tayyip Bey’den sonra AK Parti’de yeni bir başkan adayı olmazsa ve CHP’li bir başkan adayı yüzde 50.1 ile başkanlığı kazandı, ancak halk mecliste AK Parti milletvekillerini seçti. Bakanları da, müsteşarları da, yargıyı da benim partim belirleyecek. İleri de benim bir partilimle davalık olursanız, o davayı kazanma şansınız olabilecek mi? Bunun adı adaletsizlik olmaz mı? Bu her parti için geçerli bir durumdur. İleri de bunun gibi olayların gerçekleşmesi ise varsayım değil, gerçeğin ta kendisidir” diye konuştu.