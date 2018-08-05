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05 Ağustos 2018 10:42

Fay hattı yolu yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başiskele Yuvacık’ta yer alan fay hattı yolunu asfaltlayarak yeniledi.

Fay hattı yolu yenilendi

05 Ağustos 2018 10:42


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yaptığı yol çalışmalarıyla alternatif ulaşım ağları oluşturuyor. Çalışmalarını sürdüren Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri bu kapsamda Başiskele ilçesinde çalışma gerçekleştirdi. Yuvacık 17 Ağustos Fay Hattı Bulvarı’nda yapılan asfaltlama çalışması ile bulvar yenilendi. Fay hattı olarak bilinen güzergahın her iki kısmında bulunan yol kesimi asfaltlandı.


Bulvar toplam 2 bin 200 metre uzunluğa sahip. Çalışma kapsamında çalışma bölgesinde 10 bin ton sıcak asfalt malzeme kullanılacak. Yol zemininde iyileştirme uygulaması için 9 bin ton plentmix temel malzeme kullanıldı. Bulvarda asfaltlama çalışmalarının yanı sıra tamamlandıktan yaya kaldırımları da yapıldı. Kaldırımlarda 4 bin 500 metrekare bordür ve 4 bin 400 metrekare parke taşı kullanıldı.


Aşağı Yuvacık’ta yer alan 17 Ağustos Fay Hattı Bulvarı yukarı Yuvacık’la bağlantı sağlayan önemli bir güzergah. Batıda Hürler Caddesi’ne bağlanan Vezirçiftliği Mahallesi’ne ulaşım sağlayan bulvar, doğuda Hoca Ahmet Yasevi Caddesi üzerinden D-130’a ve İzmit yönüne bağlantı oluşturuyor.




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