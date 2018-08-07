Fen İşleri hız kesmiyor

Güzel havaları fırsata çeviren ekipler belirlenen program dahilinde problem tespit edilen noktalara müdahale ediyor.

Ekipler Mollafenari Gümüş Pala ve İstanbul Caddesi’nde tretuvar çalışması gerçekleştirerek kaldırımları yayaların kullanımı için daha sağlıklı hale getirdi. Araç trafiğinde aksamalar yaşanmaması ve sürücülerin trafikte daha konforlu bir sürüş yaşamları için çalışmalar yürüten ekipler Osman yılmaz Mahallesi 63 sokak ve Köşklü çeşme Mahallesi 509 sokakta asfalt yama çalışmaları gerçekleştirdi. Asfalt yama çalışmalarının yanı sıra ekipler Pelitli mahallesinde 4448 sokağın asfaltını tamamen yeniledi. Çalışmaların belirlenen program dahilinde süreceğini ifade eden ekipler Tatlı kuyu 1306 sokakta taş duvar çalışmasını sürdürüyor.