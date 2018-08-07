Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 12:36

Fen İşleri hız kesmiyor

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Gebze’nin dört bir yanında kaldırım onarım ve asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri hız kesmiyor

07 Ağustos 2018 12:36

Güzel havaları fırsata çeviren ekipler belirlenen program dahilinde problem tespit edilen noktalara müdahale ediyor.


Ekipler Mollafenari Gümüş Pala ve İstanbul Caddesi’nde tretuvar çalışması gerçekleştirerek kaldırımları yayaların kullanımı için daha sağlıklı hale getirdi. Araç trafiğinde aksamalar yaşanmaması ve sürücülerin trafikte daha konforlu bir sürüş yaşamları için çalışmalar yürüten ekipler Osman yılmaz Mahallesi 63 sokak ve Köşklü çeşme Mahallesi 509 sokakta asfalt yama çalışmaları gerçekleştirdi. Asfalt yama çalışmalarının yanı sıra ekipler Pelitli mahallesinde 4448 sokağın asfaltını tamamen yeniledi. Çalışmaların belirlenen program dahilinde süreceğini ifade eden ekipler Tatlı kuyu 1306 sokakta taş duvar çalışmasını sürdürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç