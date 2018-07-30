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30 Temmuz 2018 11:25

Fen İşleri personeline “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” verildi

Başiskele Belediyesi İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü’nün İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimleri kapsamında düzenlediği eğitim programları tüm müdürlükleri kapsayarak devam ediyor.

Fen İşleri personeline “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” verildi

30 Temmuz 2018 11:25


Başiskele Belediyesi tüm çalışanlarının sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en üst seviyede tutmak, çalışma şartlarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve işçinin birbirine uyumunu sağlamak üzere İş Sağlığı ve İş Güvenliği çalışmaları kapsamında personeline çeşitli eğitimler veriyor. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelik gereği personelini düzenlediği eğitimlerle bilgilendiriyor. Oluşturulan eğitim ve tatbikatlar planlamalar doğrultusunda yapılıyor. Bu eğitimler kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine yönelik yapılan eğitimde 82 personele ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimi verildi.


Fen İşleri Müdürlüğünde görevli personellere yönelik gerçekleştirilen eğitime personel şefleri ile işçiler katıldı. Kullar Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası’nda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Kaan Kulaç tarafından verilen eğitimde iş sağlığı ve güvenliğinin amacı, iş kazası ve meslek hastalığı, kanuni haklar ve sorumluluklar, genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları, sağlık ve güvenlik işaretleri, yangın, güvenlik ile ilgili olaylara müdahale ve araç kullanırken uyulması gereken kurallar başlıklar halinde anlatıldı. Verimli geçen eğitimde işçilere, eğitim öncesi ve sonrası iki ayrı test uygulandı. Eğitim, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.




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