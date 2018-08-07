Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 18:03

FETÖ’den kapanan yurtta çıkan yangın korkuttu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde FETÖ/PDY örgütüne ait olduğu için kapatılan boş bir öğrenci yurdu, çıkan yangında büyük hasar gördü.

FETÖ’den kapanan yurtta çıkan yangın korkuttu

07 Ağustos 2018 18:03


Olay, Gölcük Şehitler Mahallesi Genç Osman Caddesi’nde bulunan bir erkek öğrenci yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Genç Osman Caddesi’nde bulunan ve FETÖ/PDY örgütüne ait olduğu için daha önce kapatılarak devletin el koyduğu yurtta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Boş olan erkek öğrenci yurdunun zemin katında başlayan yangının kısa sürede büyüdüğünü gören çevredekiler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.


İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kundaklama ihtimali üzerinde durulan yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç