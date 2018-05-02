Fevziye Çay Bahçesi’ne 56 bin liralık teklif

İzmit Belediyesi’nin mülkiyetindeki Fevziye Çay Bahçesinin kiralama ihalesine yoğun katılım oldu. İbrahim Bulut başkanlığındaki ihale Belediye Encümeninde gerçekleşti. İhaleye 9 kişi katıldı. Büyük çekişme içinde geçen ihale 5 tur sürdü. Beş turun sonunda kalan 4 kişi kapalı zarf usulüyle teklifte bulundu. 27 bin 500 lira muhammen bedelle başlayan ihaledeki en yüksek teklif 56 bin 663 lira oldu. 3 yıllık olan ve kira bedeli peşin olacak ihalede en yüksek teklifi veren kişinin KDV hariç 2 milyon 40 bin lirayı yasal süreç içerisinde yatırması gerekiyor.

Öte yandan ihalede 9 yerin kiralanması ile 2 iş yerinin satışı da gerçekleştirildi.