Forkliftin altında kalan 19 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hereke’de bulunan bir limanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yük naklederken devrilen forkliftin altında kalan 19 yaşındaki Yunus Temel, ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki işçiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vinç yardımı ile Yunus Temel’i üzerine devrilen forkliftin altından çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Temel, Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yunus Temel kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.