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Fotoğraf tutkunları Kocaeli'de buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 4 Mevsim Kocaeli 9’uncu Ulusal Fotoğraf Yarışması kapsamında düzenlenen etkinlikle fotoğrafçılar Kocaeli’nin doğal güzelliklerini keşfetti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 4 Mevsim Kocaeli 9'uncu Ulusal Fotoğraf Yarışması kapsamında düzenlenen etkinlikle fotoğrafçılar Kocaeli'nin doğal güzelliklerini keşfetti.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4 Mevsim Kocaeli 9. Ulusal Fotoğraf Yarışması kapsamında, Kocaeli ve çevre illerden gelen fotoğraf tutkunları Kocaeli'nin doğal güzelliklerini keşfetti. Hafta sonu gerçekleştirilen gezi programıyla fotoğrafçılar Uzuntarla Tabiat Parkı Ormanya, Seka Kampı ve Kuzuyayla geyik alanını gezdi. Ormanya'da çocuk hayvanat bahçesini gezen ziyaretçiler, buradaki alanı fotoğrafladıktan sonra, doğal yaşam alanını da gezdi.


Yarışmaya 5 kategoriden katılabilecek olan fotoğrafçılar 16 Kasım tarihine kadar başvuru yapabilecekler. Dereceye giren fotoğraflar, 17-19 Kasım günlerinde seçici kurul tarafından belirlenecek. Büyük ödüller sunan yarışmanın sonucu 20 Kasım tarihinde belli olacak.

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