Fotoğraf yarışmasının ödülünü Çoşkun Aral'la Kapadokya'da çıkarttılar

Sepaş Enerji'nin düzenlediği “Doğanın Enerjisi” fotoğraf yarışmasında dereceye giren 3 kişi, duayen fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral ve İzzet Keribar'la birlikte Kapadokya'da büyülü bir fotoğraf deneyimi yaşadı.

“Hayatın her anına ışık tutmak” mottosuyla faaliyetlerini sürdüren Sepaş Enerji'nin, insan ile doğa arasındaki enerji alışverişine vurgu yapmak amacıyla hayata geçirdiği “Doğanın Enerjisi” fotoğraf yarışmasında dereceye giren Fahri Yılmaz, Murat İbranoğlu ve Nebiye Azak büyük ödüle kavuştu. Para ödülünün yanı sıra fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral ve İzzet Keribar'la Kapadokya'da 3 gün geçirme şansı yakalayan yarışmacılar, doğal güzellikleriyle tüm dünyanın ilgisini çeken bölgede fotoğraf çekimi yaptı.

Kayseri Hürmetçi Merası'nda yılkı atlarını doğal ortamında görüntüleyen yarışmacılar, Kapadokya'da Ortahisar Kalesi, Göreme Açıkhava Müzesi ve Uçhisar Kalesi'nde bölgenin büyüleyici atmosferini hissederek, bu güzellikleri fotoğraflama imkânı buldu. Coşkun Aral ve İzzet Keribar'ın eşsiz deneyiminden yararlanan yarışmacılar, bölgenin ünlü balonlarını, çömlek atölyelerini ve gün batımını da fotoğraf karelerine yansıttı.

Coşkun Aral, Jüri Başkanlığını yürüttüğü “Doğanın Enerjisi” fotoğraf yarışması aracılığıyla bölgede yarışmacılarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yarışmada dereceye giren Fahri Yılmaz, Murat İbranoğlu ve Nebiye Azak da Kapadokya'dan çok etkilendiklerini belirterek, “Ustalarımızla geçirdiğimiz üç gün ömür boyu unutamayacağımız güzelliklerle geçti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dediler.