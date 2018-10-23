Fotoğrafçılar Kefken ve Kerpe'yi fotoğrafladı

Ulusal Fotoğraf Yarışması için İstanbul'dan gelen fotoğrafçılar, Kocaeli'nin birbirinden güzel yerlerini fotoğraflama fırsatı buldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4 Mevsim Kocaeli IX. Ulusal Fotoğraf Yarışması için çevre illerden gelen fotoğrafçılar, Kocaeli'ni fotoğraflamaya devam ediyor. Hafta sonu gerçekleştirilen gezi programlarıyla İstanbul'dan gelen 70 kişilik fotoğrafçı grubu Kandıra'da Kefken ve Kerpe'yi gezdi. Fotoğraf yarışması için Kocaeli'nin dört bir yanındaki güzellikleri görüp fotoğraflama fırsatı bulan fotoğrafçılar, birbirinden güzel kareler yakalamak için adeta birbirleriyle yarışıyor.

İstanbul'dan ilimize gelen amatör ve profesyonel fotoğrafçılardan oluşan 70 kişilik grup, Kandıra'daki turistlik yerleri gezdi. Kerpe ve Kefken'i gezerek buraları fotoğraflama imkanı bulan fotoğrafçılar, 4 Mevsim Kocaeli Fotoğraf Yarışması için bol bol fotoğraf çektiler. Fotoğrafçı gezginler, yarışmayı kazanabilmek için en iyi kareleri yakalamaya çalıştı. Fotoğraf Yarışması ile Kocaeli'nin bilinmeyen birçok köşesi, fotoğraf tutkunlarının objektifinden çıkan fotoğraflarla yarışacak. Dereceye giren fotoğraflar, 17-19 Kasım günlerinde seçici kurul tarafından belirlenecek.

Yarışmaya katılım internet üzerinden dijital ortamda ve JPEG formatında yapılacak. Son katılım tarihi 16 Kasım 2018 olan yarışmanın seçici kurulu 17-18-19 Kasım tarihlerinde dereceye giren fotoğrafları belirleyecek. 20 Kasım'da sonuçlar yayınlanacak, 14 Aralık tarihinde fotoğrafların sergilenmesi ve ödül töreni düzenlenecek.

Kocaeli Manzara ve Doğa, Kocaeli Panoramik, Kocaeli ve İnsan, Kocaeli ve Mekan ve Kocaeli Büyükşehir kategorilerinde başvuru yapacak yarışmacılar, her kategoriden en fazla 5 fotoğrafla yarışmaya katılabilecek. Drone ile çekilmiş fotoğrafların da kabul edileceği yarışmada fotoğrafların 300 dpi çözünürlükte ve 3 MB- 4.99 MB aralığında dosya büyüklüğüne sahip olma şartı bulunuyor.

Kocaeli Manzara ve Doğa, Kocaeli Panoramik, Kocaeli ve İnsan, Kocaeli ve Mekan ve Kocaeli Büyükşehir kategorilerinde her bir kategori için birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL para ödülü verilecek. 500 TL tutarında 2 mansiyon ödülü ve satın almaya değer bulunan fotoğraflar içinde 150 TL ödeme yapılacak. Ödül alan ve satın alınan fotoğraflar, Büyükşehir Belediyesi arşivine alınacak ve şehrimizin tanıtımı amacıyla çalışmalarda eser sahibinin ismi belirtilerek kullanılacak.