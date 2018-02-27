Fotoğrafçıyı soyan hırsızlar çaldıkları makineleri satarken yakalandı

Olay, 25 Şubat Pazar günü Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yürüyüş Yolu’nda bulunan bir fotoğrafçı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde kapısını kırarak fotoğrafçıya giren H.H.K. (19), T.K. (16), ve E.E. (17), dört dakika içerisinde dükkandan yaklaşık 40 bin TL değerinde 4 adet fotoğraf makinesi, 2 adet fotoğraf makinesi objektifi, 1 adet fotoğraf makinesi bataryası, 1 adet şarj cihazı, 2 adet harici flaş ve 2 adet orijinal samuray kılıcını çalarak olay yerinden kaçtılar. İş yeri sahibinin ihbar etmesi üzerine Kocaeli emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan teknik incelemeler sonucunda polis ekipleri şahısların kimliklerini tespit etti. Şahısların çaldıkları malzemeleri İzmit’te bulunan başka bir fotoğrafçıya satacağı ihbarını alan ekipler, şahısları çaldıkları makineleri satmaya çalışırken yakaladı.

Gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki incelemelerinde şahıslardan H.H.K.’nin 52 , T.K’nın 17, E.E.’nin ise hırsızlıktan 32 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.