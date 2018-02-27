Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 14:24

Fotoğrafçıyı soyan hırsızlar çaldıkları makineleri satarken yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde girdikleri fotoğrafçıdan yaklaşık 40 bin TL değerinde fotoğraf makinesi ve aksesuarı çalan şahıslar, çaldıkları malzemeleri başka bir fotoğrafçıya satarken yakalandı.

Fotoğrafçıyı soyan hırsızlar çaldıkları makineleri satarken yakalandı

27 Şubat 2018 14:24


Olay, 25 Şubat Pazar günü Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yürüyüş Yolu’nda bulunan bir fotoğrafçı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde kapısını kırarak fotoğrafçıya giren H.H.K. (19), T.K. (16), ve E.E. (17), dört dakika içerisinde dükkandan yaklaşık 40 bin TL değerinde 4 adet fotoğraf makinesi, 2 adet fotoğraf makinesi objektifi, 1 adet fotoğraf makinesi bataryası, 1 adet şarj cihazı, 2 adet harici flaş ve 2 adet orijinal samuray kılıcını çalarak olay yerinden kaçtılar. İş yeri sahibinin ihbar etmesi üzerine Kocaeli emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


Yapılan teknik incelemeler sonucunda polis ekipleri şahısların kimliklerini tespit etti. Şahısların çaldıkları malzemeleri İzmit’te bulunan başka bir fotoğrafçıya satacağı ihbarını alan ekipler, şahısları çaldıkları makineleri satmaya çalışırken yakaladı.


Gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki incelemelerinde şahıslardan H.H.K.’nin 52 , T.K’nın 17, E.E.’nin ise hırsızlıktan 32 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
9
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    9°C
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    10°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç