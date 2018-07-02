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02 Temmuz 2018 12:05

Fren disklerini 65 kilo eroinle doldurdular

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli TEM otoyolunda durdurulan tırda narkotik ekiplerince yapılan aramada, aracın fren disklerine zulalanmış halde 65 kilo eroin ene geçirildi.

Fren disklerini 65 kilo eroinle doldurdular

02 Temmuz 2018 12:05


Edinilen bilgiye göre Doğu illerinden uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisini alan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, çalışma başlattı. Sevkiyatın yapılacağı aracı belirleyen ekipler, aracı yakalamak için operasyon düzenledi. Kocaeli TEM otoyolu geçişinde tespit edilen tırı durduran Narkotik ekipleri araçta arama başlattı. Narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramalarda, köpeğin tırın tekerlerine tepki vermesi üzerine ekipler tarafından tekerler söküldü. Aracın fren disklerini kesek ekipler, diklerin içine zulalanmış halde 65 kilogram ele geçirildi.




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