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12 Eylül 2017 15:01

Freni boşalan otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde freni patlayan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Freni boşalan otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

12 Eylül 2017 15:01


Kaza, Karamürsel Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi’nde seyir halinde olan Zeki Özçiçek (61) idaresindeki 41 H 1179 plakalı otomobilin freni patladı. Sürücüsünün durduramadığı otomobil cadde üzerinde kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarptı. Direğe çarparak duran otomobilin sürücüsü ise araçta sıkıştı.


Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan sürücü Zeki Özçiçek (61), arka tarafta bulunan yolcular Fatma Özçiçek (60) ile Ecrin T. (8), ambulanslarla Karamürsel Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.




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