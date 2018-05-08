Fuhuş çetesinin lideri engelli kadın çıktı

Olay, 6 Mayıs’ta Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında İzmit’te bulunan bir dairede fuhuş yapıldığı istihbaratını alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Büro Amirliği Fuhuş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında şahısların çetenin fuhuş yaptırdığı adresi izlemeye alan ekipler, daha sonra operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda fuhuşa teşvik ve aracılık etme, yer ve imkan sağlayan çetenin lideri olduğu belirlenen bedensel engelli G.Y. (44) isimli kadın ve çete üyeleri A.G. (48), Y.A. (36), S.Y., ve fuhuş yaptıkları belirlenen 4 kadın ile müşteri olarak adrese gelen 10 kişi suçüstü yakalandı.

Yabancı uyruklu olmalarından faydalandıkları öğrenildi

Gözaltına alınan şahıslar daha sonra Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyetteki ifadelerinde 2’si Özbek, 1’i Tacikistan ve 1’i Gürcistan uyruklu 4 kadının yabancı uyruklu olmalarını kullanan çete lideri G.Y., A.G., Y.A., ve S.Y.’nin kadınları zorla fuhuş yaptırdığı öğrenildi.

Çete liderinin daha önceden fuhuştan 3 suç kaydının daha olduğu belirlendi

Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından müşteri olarak operasyonun yapıldığı adrese gittiği belirlenen 10 kişi ve aslen Gürcistan uyruklu Türk vatandaşı kadın serbest bırakılırken, diğer 3 kadın ise sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Fuhuşa teşvik ve aracılık etme, yer ve imkan sağlamaktan 3 suç kaydı olan çete lideri G.Y.ve beraberindeki A.G., Y.A., S.Y ise emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.