Gaspçının satırlı saldırısına uğrayan kadının imdadına Yunus timleri yetişti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çantası ve cep telefonunu almaya çalışan şahısın, satırla saldırdığı kadının imdadına Yunus timleri yetişti. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kadına saldıran şahıs kaçmak için saldırdığı polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre caddede yürüyen H.B. (24) isimli kadının yanına yaklaşan bir şahıs, kadından çantasını ve cep telefonunu zorla almaya çalıştı. Bir süre H.B.'den zorla çanta ve cep telefonunu almaya çalışan şahıs, çabasında başarılı olamayınca yanında taşıdığı satırla kadına saldırdı. Şahısın saldırısına uğrayan H.B., boynundan aldığı darbeyle yaralanırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Yunus Timlerine satırla saldırdı

İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen Yunus timleri, H.B.'ye saldıran şahıstan elindeki satırı bırakarak teslim olmasını istedi. Teslim olmak istemeyen şahıs elindeki satırla polis ekiplerine saldırmaya çalıştı. Yunus timlerinin müdahalesi ile etkisiz hale getirilen şahıs yakalayarak gözaltına aldı. Kadın ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alındı

Polis karakoluna götürülen Y.B.'nin birçok suçtan kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, daha sonra Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.