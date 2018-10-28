Uluslararası savaş fotoğrafçısı ve gazeteci Coşkun Aral, Kartepe Zirvesi'nde 15 Temmuz ve mültecilik ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve Dünya'ya anlamlı mesajlar veren yapısı ile küresel bir zirve haline gelen Kartepe Zirvesi'ne uluslararası savaş fotoğrafçısı ve gazeteci Coşkun Aral, hem fotoğraf sergisi hem de konuşmaları ile katıldı. Aral, “15 Temmuz hain darbe girişimi başarılı olsaydı belki de tüm Türkiye gibi kendisinin de yeni güne mülteci olarak uyanacaktı” diyerek geçmişten ders çıkarmak gerektiğini ifade etti.

Deneyimli gazeteci Coşkun Aral Kartepe Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Uzun yıllar mülteci ve göç olaylarını takip ettiğini kaydeden Aral, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Göç, Mültecilik ve İnsanlık temalı bu zirve benim hep beklediğim bir organizasyondu. Bu nedenle emeği geçenleri kutlarım. Mültecilerin geleceği bizlerin geleceğimizdir. Bugün göçlerin ve mülteciliğin nedeni savaşlar oluyor. Eğer doğru yönlendirilmez ise ülkelerin tehlikeye düşeceği de gerçektir. Bu nedenle göçler savaşların nedeni de olabilir” diyerek yaşanabilecek tehlikeleri gözler önüne serdi. Benim bu sergideki kötü kareleri görmemenin tek yolu konuşmaktır. Düşmanca politikaları uygulamamaktır. Bu sergide Ruanda katliamı, Kuzey Irak, Liberya Azerbaycan, Körfez Savaşı göçlerindeki insan manzaralarını işledim. Bu savaşlardan ders almamız lazım. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra biz de mülteci olabilirdik. Bu hain girişimlerin olmaması, göçlerin ve savaşların yapılmaması Kartepe Zirvesi gibi Davos'a aday bir uluslararası organizasyonların sayısının artması gerek. Umarım bu zirveden çıkanlar tüm topluma kalıcı olarak yerleşir” dedi.