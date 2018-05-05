Gazeteci Cüneyt Özdemir, Kocaeli Kitap Fuarı’nda mesleğini anlattı

Kocaeli Kitap Fuarı’na konuk olan Gazeteci-Yazar Cüneyt Özdemir, mesleğini anlattı.

Gazeteci-Yazar Cüneyt Özdemir, Kocaeli Kitap Fuarı’nda bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşiye, gazetecilik mesleğine nasıl başladığını anlatarak başladı. 32. Gün Programında Mehmet Ali Birand ile çalıştığını söyleyen Özdemir, “Benim gençliğim 32. Gün’ün montaj masalarında ve seyahatlerde geçti. Ardından 28 Şubat dönemi geldi ve Birand ile kendimizi işsiz bulduk. Türkiye’de gazetecilik yapmak her zaman zordu. Belki de bu demokrasi kültürünün tam oturmamasından kaynaklanıyor. Mesleğe başladığımdan bu yana zorluklar vardı ama o ülkenin zorlukları da vardı. 28 Şubat da o zorluklardan biriydi” dedi.

Gazeteci olarak tarihe not düşmeye çalıştıklarını kaydeden Cüneyt Özdemir, “TV, çok uçucu bir mecra. Dijital medya çıktı. Bu sayede TV’den daha büyük bir kitleye ulaştığımı gördüm. Reza Zarrab davasını izledim bu şekilde. Gördüğüm tuhaflıkları anlatmaya başladım. Bu davayı yayınlayınca şaşkınlık oldu. İnsanlar ön yargılı haberler bekledi benden. Ama ben gördüğümü anlatınca eski ana akım medya da ortaya çıktı” diye konuştu.

Köşe yazarlarına yönelik önemli bir eleştiride bulunan Özdemir, “Dünyanın en beleş mesleği köşe yazarlığıdır. Mesleğin en güzel yanı ise, farklılıkların içinde işinizi yapabilmektir. Halen şartları iyi değilse de muhabir olmak önemlidir” ifadelerini kullandı.

Dinleyicilerden gelen soruları yanıtlayan Cüneyt Özdemir, ardından kitap evine geçerek, kitabını imzaladı.