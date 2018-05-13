Gazeteci Hakan Çelik, Kocaeli Kitap Fuarı’nda

Kocaeli Kitap Fuarı’na katılan Gazeteci Hakan Çelik, Kocaelili vatandaşlara önemli bilgiler aktardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 10. Kocaeli Kitap Fuarı’na katılan televizyoncu Hakan Çelik, ’Değişen Dünya, Değişen Türkiye’ konulu bir söyleşi yaptı. Çelik, "Bu kadar güzel bir fuar olmasına rağmen, ben ilk kez geliyorum. Kocaeli Kitap Fuarı’nın Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olduğunu biliyorum. Türkiye için kitap okumanın ve kitap satışlarının artması çok güzel. Kocaeli’de kitap fuarının 10. yılında böyle ilgi görmesi de çok güzel. Ben Kocaeli’yi gelişmişlik açısından Almanya’nın Ruhr bölgesine benzetiyorum. Beni bu fuara davet eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere’ye gideceği bilgisini veren Çelik, "Son derece dinamik bir coğrafyada yaşıyoruz. Türkiye rengarenk, çeşitliliği olan bir ülke. Siyaset ve günlük hayat yoğun tartışmalardan geçiyor. Ancak bir kutuplaşma da söz konusu. Özellikle sosyal medyada bu daha yoğun. ABD Başkanı Trump, ülkesini twitter üzerinden yönetiyor. Hayatın gerçeğinin sosyal medya olduğunu zanneden gazeteciler ve siyasetçiler bile var. Hepimizin nasıl bir kimlik kartı, CV’si varsa, bir sosyal medya geçmişimiz var" diye konuştu.

"İçinde bulunduğumuz coğrafya bizim kaderimiz" ifadelerine yer veren Çelik, "Kimlik karmaşası içindeyiz. Batılı mıyız, Ortadoğulu muyuz, bunun gelgitlerini yaşıyoruz. Osmanlı doğulu olduğu kadar batılı bir devletti. Bu kutuplaşma ve yüksek tansiyon umarım önümüzdeki seçimlerden sonra biter. Bizim yaptığımız büyük işler var ama başarısız olduğumuz işler de var. Bunlardan birisi eğitim, diğeri ise kentleşme. Türkiye’de insanların ve kurumların geleceğe dört elle sarılması, tüm sorunları aşacağımızı gösteriyor. Hala aşmamız gereken ciddi sorunlar var. Yaşadığımız türbülanslar, içinde bulunduğumuz uçağı düşürecek kadar güçlü değil. Türkiye’nin geleceğinin bugünden daha iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.