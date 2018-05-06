Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 10. Kitap Fuarı’nın konuğu televizyon programlarıyla tanınan Gazeteci-Yazar Serdar Tuncer oldu. Kılavuz Gençlik Sahnesi’nde gerçekleşen söyleşide kitapseverler ile buluşan Tuncer, “Dertli olmamız lazım. Derdimiz artıkça birbirimizi daha iyi anlayacağız. Allah derdinizin arttırsın. Biz bu dünyaya rahat etmeye değil, dert çekmeye geldik” dedi.

Söyleşide Kudema ile ilgili kıssalar anlatan Tuncer, “Onlar dert deyince neyi anlıyordu? Neden derdiniz çoğalsın duasına amin diyorlardı? Kudema, ‘Nasılsın’ sorusuna ‘Emaneti gezdiriyoruz’ cevabı verirdi. Emanet deyince ne anlıyoruz. Emanet Allah’ın bizlere emanet verdiği candır. Bizler emanetin bizlerin olduğunu zannediyoruz. Veren Allah, alan Allah’tır. Bizde emanet birbirimize bir şey teslim etmek. Bastığımız toprağın üzerimizde hakkı var. Aldığımız, verdiğimiz nefes bizlere emanet. Karşılaştığımız insan bile bize emanet. Kalbimizdeki iman nuru bizlere emanet. Bugün kötü olmanın veya iyi olmanın bir önemi yok. O gün geldiğinde sırat köprüsünü geçemezsek vay halimize” dedi.

“Lüzumsuz derdimiz olmasın” sözüyle salonu dolduran insanlara tavsiyelerde bulunan Tuncer, “Derdi Allah olanın başka derdi olmaz. Allah’ta bizi kendisi ile dertlendiren bireyler olmayı nasip eylesin. İbadet kulluktan bir cüzdür. Namaz selam verip seccadeden kalktıktan sonra başlar. Oruç bayram namazı ile başlar. Hac ihramı giyince değil, ihramı çıkarınca başlar. İbadet; iki namaz arasında kalan her şeyi Allah rızası için yapabilmek demektir. Kulluk budur. Allah’ım ben senin rızan için kullarınla sohbet etmeye Kocaeli’ne geldim. Burada içtiğim çay bile ibadet. Derdimiz yaptığımız her şeyi Allah rızası için yapmak olmalıdır” diye konuştu.

İnsanlar arsındaki iletişim bozukluğunun her geçen gün arttığını kaydeden Tuncer, “İnsan uzuvlarına ve azalarına dost olmalı. Göz; dostun yüzünü görebilecek kıvama gelmelidir. Yoksa gözümüz bize düşman olur. Ayak; hakkın rızasının olduğu yerlere gitmiyorsa insan ayağına düşman olur. Allah şu gönlü kendisine dost olsun diye yarattı. İnsan gönlüne Allah’tan başkasını doldurursa gönlüne düşman olur. Her şeye dostuz, bastığımız toprağa dostuz” şeklinde konuştu.

Söyleşi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Eğitimi Şube Müdürü Kemal Ceylan’ın katkılarından dolayı Serdar Tuncer’e hediye takdim etmesi ile son buldu.