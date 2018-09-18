Gaziantep kültürü Kocaeli'ye taşındı

Kocaeli'de bu yıl 2.'si düzenlenen Gaziantep Tanıtım Günleri'nde yörenin lezzetleri ve ürünleri Kocaeliler ile buluştu.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Gaziantep Tanıtım Günleri tekrar Kocaelililer ile buluştu. İzmit'te bulunan Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde Gaziantep Dernekler Federasyonu ev sahipliğinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri gerçekleşen fuarda Gaziantep ve farklı yörelerin ürünleri Kocaeli'ye taşındı. 23 Eylül tarihine kadar devam edecek olan Gaziantep Tanıtım Günleri'nde Antep fıstığından baklavaya, peynirden baharat çeşitlerine çok sayıda ürün yerlerini stantlarda aldı. Gaziantep Dernekler Federasyonu Hasan Özaygut ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İl Kültür Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, ve Kocaeli Gaziantepliler Dernek Başkanı Ahmet Fevzi Öner'in katıldığı törenle başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterileri ile başlayan açılış töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli'nin Türkiye'nin tüm zenginliklerini içerisinde barındığını ifade ederek, “Kocaeli böyle bir şehir. Türkiye'nin bütün renklerinin buluştuğu, bütün tatlarının bir araya geldiği en zengin şehirlerinden birisidir. Burası Gaziantep, burası İzmir, burası Urfa, burası Konya'dır. Çok güzel bir şehirde yaşıyoruz, kıymetini bilelim” dedi.

Törende konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise farklı kültürlerin tanıtıldığı etkinliklerin düzenlenmesinin öneminden bahsetti. Kocaeli'nin sanayi şehri olmasının yanında, düzenlenen çeşitli organizasyonlarla da adını duyurduğunu ifade eden Aksoy, etkinliğin düzenlenmesine emeği geçenlere teşekkür etti. Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesimi ile Gaziantep Tanıtım Günleri'nin açılışı yapıldı. Stantları tek tek gezen Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Kocaeli Karaosmanoğlu, Gaziantep'in yöresel ürünlerini tadıp yetkililerden bilgi aldılar.