Gazilik unvanı için yola çıkan 120 kişi Kocaeli’ne ulaştı

TSK’nın sağlık yönetmenliğinin mağdurları olduklarını ifade eden eski güvenlik güçleri mensupları, Türk bayrağına sarılı bir şekilde gömülmek istediklerini söylediler.

Terörle mücadele sırasında yaralanan ve TSK’nın sağlık yönetmeliği kapsamında gazi sayılmayan 120 eski TSK mensubu, İstanbul’dan Ankara’ya gitmek için yola çıktı. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde mola veren 120 eski asker, basın açıklaması yaptı. İzmit’te bulunan Anıtpark’ta toplanan grup, terörle mücadele sırasında canlarını hiçe sayarak vatanı savunduklarını ve savunma sırasında yaralandıklarını dile getirdiler. Gazi sayılmamanın kendilerini üzdüğünü söyleyen terör mağdurları, 15 Temmuz’da gazi olanlar gibi kendilerinin de hiçbir şart aranmadan gazi sayılması gerektiğini belirttiler.

Basın açıklamasına katılan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, kendisinin de terör mağdurları için mücadele ettiğini söyleyerek, desteğini sonuna kadar devam ettireceğini söyledi.

Basın açıklaması öncesinde konuşan Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Başkanı Atilla Polat, "Bizler Türk Silahlı Kuvvetlerinin emrinde mecburi askerlik görevimizi yaparken terör örgütü ile girmiş olduğumuz silahlı çatışmada yaralandık. Terörle mücadelede bir gözünü kaybeden, kalbinde kurşunla yaşayan, 7 kurşun yiyen, 2 parmağını kaybeden, 300 şarapnel parçası ile yaşayan vatan evlatları gazi sayılmıyor. Şu an Güneydoğu’da görev yapan gerek polis, gerek olsun askerlerimiz hiçbir şekilde gazi sayılmıyor. Bizler Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlık yönetmenliğinin mağdurlarıyız. Yönetmelik bizi gazi saymıyor, düşünün ki vatan için vurulmuşsunuz gazi sayılmıyorsunuz. Bizi en çok üzen kapı kapı dolaşıp devlete kendimizi gazi olarak benimsetmek için. Bizler vatan için vurulduk, bedel ödedik. Bu derneğimizi 4 yıldır kurmuşuz, hiçbir şekilde bir ilerleme olmadı. Bizler için soru önergesi verildi, araştırma önergesi verildi. Ama hiçbir şekilde sonuç alınamadı. Biz almış olduğumuz karar doğrultusunda Türkiye genelinde İstanbul’dan başlayıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne yürüme kararı aldık. Dün yürüyüş kararı aldık. Cumhurbaşkanımızdan bizlere sahip çıkmasını istiyoruz" dedi.

Gazi olduklarını ispat etmek için yetkililerden yardım istediklerini ifade eden Polat, "15 Temmuz’da yaralananların gazilik unvanı analarının ak sütü gibi hakkıdır. Peki Güneydoğu’da yaralanan asker, polislerimiz niye gazi sayılmadı. Bizler yaralandık, çocuklarımıza gazi olduğumuzu ispat etmek istiyoruz. Ayrıca öldüğümüzde ay yıldızlı bayrakla defnedilmek istiyoruz. Bunlar bizim hakkımız, bunu bize kimse çok görmesin" diye konuştu.

1994 yılında Şırnak’ta yaralandığını söyleyen emekli Astsubay Ahmet Özdemir ise, "Biz yıllardan beri gaziliğin derecesi olmaz diye mücadele ettik. Biz mücadelemize devam ederken, 15 Temmuz’da FETÖ terör örgütü ile bir mücadele başladı. Askerlerimiz orada savaştı ve orada bölünmüş, iç savaş çıkmış bir ülke vardı. Orada arkadaşlarımızın hepsi bu kahramanlığı gösterdi. Fakat orada bizim gibi yaralananlar gazi olmadıklarını görünce itiraz ettiler. Başbakanımız bir açıklanma yaptı ve dedi ki, ’15 Temmuz’da yaralanan herkesi gazi yaptık’ dedi. Çok doğru söyledi, güzel bir karar. O arkadaşlara Türkiye çok şey borçlu ama aynı şekilde bizler de yaralandık. Fakat biz daha gazi değiliz. Bizi bunu daha Cumhurbaşkanımıza iyi anlatılmadığını düşünüyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımız bilse, görse, duysa muhakkak bizim gaziliğimizi verir ve ben bu seçim öncesinde gazilik hakkımızın verileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Daha sonra dağılan kalabalık, Ankara’ya gitmek için tekrar yola çıktı.