Gebze 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete açıldı

Gebze Teknik Üniversitesi Kampüs İçinde gerçekleşen törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Babür Özçelik, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Gebze İlçe Sağlık Müdürü Şakir Saldırıcı ve çok sayıda davetli katıldı.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney ve Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler yaptıkları konuşmada, istasyonun hayırlı olması dileklerini ifade ettiler. Daha sonra söz alan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise, “Kocaeli genelinde 40 acil istasyonunda 70 ambulansımız 626 personelle hizmet vermektedir. 10 dakikanın altında bütün vakalara intikal ediliyor ve hastaların ilgili sağlık kurumuna sevki sağlanıyor. İlk müdahale sağlık açısından büyük önem taşıyor. Biz hem sayımızı artırma, hem de eskiyen daha iyi şartlara taşınması gereken istasyonlarımızı da süreç içerisinde yenileyerek, hizmet kalitesini daha üst noktalara taşıyacağız. Bu bölge çok yoğun ve hareketli bir bölge. Böylesi bir bölgede istasyonumuzun kurulması da önemli hizmetler verme noktasında büyük anlam taşıyor” dedi.

Konuşmaların ardından Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve protokol üyeleri hayırlı olsun dilekleriyle Gebze 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun Açılış kurdelesini keserek, sağlık hizmet istasyonunu gezdiler ve günün anısına toplu fotoğraf çektirdiler.