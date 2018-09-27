Gebze Anaokulu Üniversitesi'nde kayıtlar başlıyor

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in talimatları doğrultusunda hayata geçirilen Anaokulu Üniversitesinde yeni dönem kayıtları başlıyor. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in eğitim alnındaki en önemli projelerinden olan okul öncesi çocukların eğitimlerine yönelik ücretsiz eğitim verilen Anaokulu Üniversitesinde çocuklara yabancı dil, zeka geliştirici programlar, sanat ve müzik alanlarında eğitimler veriliyor.

Yeni dönem için kayıtlar Güzel Gelecek Akademisi ve İstasyon Bilim Sanat Merkezinde gerçekleştiriliyor. 4-5-6 yaş grubu çocukların kayıtlarının alındığı Anaokulu Üniversitesi'ne kayıt için bir adet kimlik fotokopisi ve bir adet fotoğraf yeterli. 1 Ekim Pazartesi günü kayıtların başlayacağı Anaokulu Üniversitesinde kayıtlar kontenjanla sınırlı.