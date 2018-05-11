Gebze Başpehlivanlar geçidine hazırlanıyor

14 boyda 42 başpehlivan ve toplamda 800 güreşçi derece için kıran kırana mücadele edecek.

Gebze Belediyesi’nin gelenekselleşen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri bu yıl da Kırkpınar’ın başpehlivanlarını ağırlayacak. 13 Mayıs Pazar günü saat 10:00’da başlayacak müsabakalarda 14 boyda 42 başpehlivan ve toplamda 800 güreşçi derece için kıran kırana mücadele edecek.

Bu yılki Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’ne güreş severlerin yakından tanıdığı başpehlivanlar İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Fatih Atlı, Şaban Yılmaz, Mehmet Yeşil, Orhan Okullu ve geçen senenin Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Recep Kara katılacak. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Gebzeli hemşerilerini, Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivanların kıran kırana geçecek olan şampiyonluk mücadelelerini izlemeye davet etti.