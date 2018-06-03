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03 Haziran 2018 11:27

Gebze belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Gebze Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in başkanlığında 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleşti.

Gebze belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

03 Haziran 2018 11:27


Gebze Belediyesi Haziran ayı olağan meclis oturumu Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in başkanlığında gerçekleşti. Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan meclis toplantı salonunda yapılan Haziran ayı olağan meclis oturumu yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanması ile başladı. Toplamda 9 gündem maddesinin görüşülüp karar bağlandığı meclisi oturumunda Sedaş’ın Barış, Gaziler ve Cumhuriyet mahallerinde artan enerji ihtiyacının karşılanması kapsamında, meri planlarında park alanı kullanımında olan yerlerin imar planına trafo alanı olarak işlenmesine ilişkin İmar Komisyon Raporu kabul edildi.




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