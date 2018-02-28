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28 Şubat 2018 15:04

Gebze Belediyesi kaldırım çalışmalarına hız verdi

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kaldırımlardaki tretuvar ve parke çalışmalarına hız verdi.

Gebze Belediyesi kaldırım çalışmalarına hız verdi

28 Şubat 2018 15:04


Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt çalışma sezonunun bitmesinin ardından kaldırmalarda tretuvar ve parke çalışmalarına hız verdi. Çalışmalar vatandaşların yaya trafiğini daha rahat ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmeleri için yapılıyor. Ekipler tarafından bu kapsamda yürütülen çalışmalarda Gaziler Mahallesi 1706 sokak, Köşklü Çeşme Mahallesi 527 sokak, Şehit Mehmet Kartal Caddesi Bülbül Caddesi, Gençlik Caddesi, Yasa Caddesi’nde tretuvar onarım ve tadilat tamamladı. Ayrıca ekipler Barış Mahallesi’ndeki parke yolların onarımını da sürdürüyor.




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