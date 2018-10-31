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Gebze Belediyesi parkları temizliyor

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Gebze genelinde parklarda ve kaldırımlarda bakım ve yabani ot temizleme çalışları gerçekleştiriyor.

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Gebze genelinde parklarda ve kaldırımlarda bakım ve yabani ot temizleme çalışları gerçekleştiriyor.


Gebze Belediyesi ekipleri yaptığı çalışmalarla Gebze'nin çehresini güzelleştirmenin yanı sıra Gebzelilere daha temiz bir ortamda zaman geçirmeleri için alanlar sunuyor. Yapılan çalışmalar neticesinde Eskihisar genelinde cadde ve sokaklarda yabani ot temizliği gerçekleştirildi. Eskihisar'daki çalışmaların yanı sıra ekipler, Mevlana Mahallesi Dayanışma ve Fatih Rüştü Zorlu Parkı ile Osman Yılmaz Mahallesinde bulunan Karanfil ve Köroğlu Parklarında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan bilgilendirmede çalışmaların Gebze genelinde süreceği bilgisi verildi.

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