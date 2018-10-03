Gebze Belediyesi, Silvan'a kitap gönderdi

Gebze Belediyesi, Silvan'da bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Kütüphanesi'ne bin kitap gönderildi.

Gebze Belediyesi tarafından Silvan'da bulunan Silvan Anadolu İmam Hatip Lisesi Kütüphanesi'ne kitap desteğinde bulunuldu. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in talimatları doğrultusunda Silvan'da bulunan Anadolu Lisesi'ne yapılan kitap desteği öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı. Eksik kitaplarını ileten okul kütüphanesine Gebze Belediyesi tarafından yaklaşık bin kitap yollandı.

Eğitime her yerde destek vermeye hazır olduklarına dikkat çeken Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Eğitime her zaman destek veren bir belediye olduk. Gençler bizim geleceğimiz ve onların eğitimleri bizler için çok önemli. Silvan'da okuyan çocuklarımıza yaptığımız kitap desteği bu anlamada bizim için önemli” dedi.

Kütüphanelerinde artık istedikleri kitapları okuma şansı bulan Silvan Anadolu Lisesinin öğrencileri de Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e kitap desteği için teşekkür etti.