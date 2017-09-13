Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 15:20

Gebze Belediyesi yeni araçlarıyla hizmete devam ediyor

Gebze Belediyiyesi’nin envanterine kattığı yeni araçların test sürüşü Başkan Adnan Köşker tarafından yapıldı.

Gebze Belediyesi yeni araçlarıyla hizmete devam ediyor

13 Eylül 2017 15:20


Gebze Belediyesi, Gebze’ye kazandırdığı yeni araçlarla hizmet vermeye devam edecek. Araçların ilk test sürüşünü gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Araç envanterimize kattığımız yeni araçlarımız ile Gebzeli hemşehrilerimize çok daha iyi hizmet vereceğiz” dedi. Gebze Belediyesi araç envanterine dahil olan üç adet otobüs, bir adet LED ekranlı kamyonet, iki adet cenaze aracı ve bir adet taziye aracı için kurban kesildi. Yeni araçların Gebzelilere hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Köşker, “Gebze’ye ve Gebzeli hemşehrilerimize hizmet etmek en büyük amacımız. Yeni araçlarımız ile taleplere daha çok karşılık verebileceğiz. Yeni araçlarımızın Gebzemize hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.


Araçların test sürüşüne Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Başkan Danışmanı Şakir Bitmez, birim müdürleri de katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç