Gebze Belediyesi yeni araçlarıyla hizmete devam ediyor

Gebze Belediyesi, Gebze’ye kazandırdığı yeni araçlarla hizmet vermeye devam edecek. Araçların ilk test sürüşünü gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Araç envanterimize kattığımız yeni araçlarımız ile Gebzeli hemşehrilerimize çok daha iyi hizmet vereceğiz” dedi. Gebze Belediyesi araç envanterine dahil olan üç adet otobüs, bir adet LED ekranlı kamyonet, iki adet cenaze aracı ve bir adet taziye aracı için kurban kesildi. Yeni araçların Gebzelilere hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Köşker, “Gebze’ye ve Gebzeli hemşehrilerimize hizmet etmek en büyük amacımız. Yeni araçlarımız ile taleplere daha çok karşılık verebileceğiz. Yeni araçlarımızın Gebzemize hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Araçların test sürüşüne Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Başkan Danışmanı Şakir Bitmez, birim müdürleri de katıldı.