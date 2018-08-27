Diğer
Kategoriler
27 Ağustos 2018 16:06

Gebze Belediyesi, yol yapım çalışmalarına devam ediyor

Gebze Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Gebze Belediyesi, yol yapım çalışmalarına devam ediyor

27 Ağustos 2018 16:06


Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, parke serimi ve asfalt yama çalışmalarına hız verdi. Belirlenen bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Ahatlı Mahallesi’nde bulunan Ahatlı Camii bahçesini parke ile kapladı, çevre düzenlemesini gerçekleştirdi. Yıpranan kaldırımlarda onarım çalışmaları yapan ekipler, Köşklüçeşme 535 Sokak, Gümüşpala Caddesi’nde tretuvar çalışmalarını tamamladı. Bozulan yollarda asfalt yenileme ve onarım çalışmaları da yürüten ekipler İnönü Mahallesi 1996 sokakta asfalt serimi Ankara Caddesinde yama çalışmaları yürüttü.


Çalışmaların aralıksız süreceğini ifade eden Fen işleri müdürlüğü yetkilileri tarafından belirlenen program dahilinde Gebze’nin tüm yol ve kaldırımlarının onarılacağı ve kış ayına hazır olacağı bilgisi verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç