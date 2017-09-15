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15 Eylül 2017 12:11

Gebze Belediyesinden eğitime destek

Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından, yetim öksüz ve dar gelirli ailelerin çocukları için okul kıyafeti ve kırtasiye malzemesi yardımında bulunuldu.

Gebze Belediyesinden eğitime destek

15 Eylül 2017 12:11


Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda bu yıl okul kıyafeti ve kırtasiye malzemesinin yanında öğrencilere eşofman takımı yardımında da bulunuldu. Gebze sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli ailelerin 1., 5. ve 9. sınıfa giden çocuklarına okul kıyafeti ve kırtasiye malzemesi yardımı yapılırken yetim ve öksüz öğrencilere de sınıf fark etmeksizin okul kıyafeti ve kırtasiye malzemesi yardımında bulunuldu. Yeni eğitim yılı başlamadan önce Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Gebze genelinde 420 öğrenciye okul kıyafeti, 1000 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye yardımı gerçekleştirildi. Okul öncesi yeni kıyafetlerine ve malzemelerine kavuşan çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.




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