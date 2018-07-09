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09 Temmuz 2018 14:05

Gebze Belediyesi’nden imar barışı bilgilendirme masası

İmar Barışı hakkında vatandaşları bilgilendirmek üzere Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatı doğrultusunda Belediyenin ana hizmet binası bilgilendirme masası kuruldu.

Gebze Belediyesi’nden imar barışı bilgilendirme masası

09 Temmuz 2018 14:05


İmar Barışı Bilgi Masası, Gebze Belediyesi’nde hizmet vermeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği “İmar Barışı”nda başvurular sürüyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren imar ve ruhsat sorununu çözecek olan İmar Barışı hakkında vatandaşları bilgilendirmek üzere Gebze Belediyesi’nde imar barışı bilgilendirme masası kuruldu.


Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda Kentsel Tasarım Müdürlüğü bünyesinde kurulan bilgilendirme masası, Belediyenin ana hizmet binası 3. katında alanında uzman personeller tarafından vatandaşlara hizmet veriyor.


Başvuruların vatandaşlar tarafından e- devlet üzerinden yapıldığı İmar Barışı’ndan yararlanacaklara kolaylık sağlamak amacıyla kurulan bilgilendirme masasında “Yapı Kayıt Belgesi”ne uygunluk konusunda bilgilendirme yapıyor.




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