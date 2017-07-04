Gebze Belediyesinden sünnet şölenine davet

Geleneksel sünnet Şöleni 6 Temmuz Perşembe günü saat 10:00’da Gebze Belediyesi önünde başlayacak.

730 çocuğun ilk mürüvvet heyecanı yaşayacağı sünnet şöleni için saat 10:00’da Gebze Belediyesi önünde toplanılacak ve burada çocuklar için animasyon gösterileri gerçekleştirilecek. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Sünnet Şöleni Kortej yürüyüşü, Gebze Belediyesi önünde başlayıp Çoban Mustafa Paşa Camiinde son bulacak. Burada 2017 yılı Kur’an-ı Kerimi Okuma Dünya Birincisi Habip Deveci, 2017 İmam Hatipler Arası Türkiye Birincisi Ahmet Can Yıldız, Çoban Mustafa Paşa Camii İmam Hatibi Adem Akbaş, Mustafa Duran ve Çoban Mustafa Paşa Müezzini Mustafa Güneş Kur’an tilaveti gerçekleştirecek. Öğle namazının ardından yapılacak ikramlar ile sünnet şöleni son bulacak.