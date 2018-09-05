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05 Eylül 2018 10:20

Gebze Cuma pazarı taşınıyor

Cuma pazarı, pazarcı esnafının ve Gebzelilerin tüm ihtiyaçlarının düşünülerek inşa edilen Mevlana Modern Kapalı Pazaryeri’nde kurulacak.

Gebze Cuma pazarı taşınıyor

05 Eylül 2018 10:20


Gebze’nin yıllardır çözüm bekleyen Cuma Pazarı, Gebze Belediyesi tarafından adliyenin yanına inşa edilen Mevlana Modern Kapalı Pazar Yerine taşınıyor. 28 bin 311 metrekare alan üzerine tüm ihtiyaçlar düşünülerek inşa edilen Mevlana Modern Kapalı Pazar Yeri hem pazarcıları hem de Gebzelileri rahatlatacak. Sokaklarda kurulan pazarlar sebebiyle oluşan gürültü kirliliği ve trafik sorunu da çözülmüş olacak. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker 7 Eylül Cuma günü ilk pazarın kurulacağı Mevlana Kapalı Pazar Yerinde incelemelerde bulundu. Başkan Köşker, “Vatandaşlarımız ve pazarcı esnafımız; yazın güneş ve sıcaktan kışın ise yağmur, kar ve soğuktan etkilenmeden pazar alış verişlerini modern pazarlarımızda gerçekleştirebilecek” dedi.




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