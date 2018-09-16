Gebze Gençlik Merkezi binası tamamlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Gebze Gençlik Merkez'inde sona yaklaşıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik çalışmaların en önemli projelerinden olan Gebze Gençlik Merkezi inşaatında sona geliniyor. Yapının ince işçiliği ve çevre düzenlenmesi tamamlanmak üzere. Bina tamamlandığında gençlerin birçok alanda faydalanacağı bir gençlik merkezi, Gebze ilçesine kazandırılacak.

Gençlik merkezi binasındaki tüm katlarda seramik kaplama, mermer kaplama ve asma tavan imalatları tamamlandı. Konferans salonundaki halı kaplama imalatları ve koltuk montajları yapılırken, sahnenin lamine kaplaması yapımı da devam ediyor. Tüm binanın saten alçı ve boya işlemleri devam ederken, katlarda kaba ve ince temizlik yapılıyor.

Yaklaşık 5 bin metrekare peyzaj alanına sahip olan yapının çevre bitkisel peyzaj alt yapıları ve bitkisel toprak serimi tamamlandı. Basketbol ve voleybol sahasının çit çalışmaları devam ediyor. Gençlik merkezine ait 44 araçlık açık otoparkı bulunuyor. Gençlik merkezi binası tamamlandığında binada fen laboratuvarı, derslikler, spor salonu, güreş, judo ve soyunma odaları, internet sınıfı, satranç odası, kulüp odası, kütüphane, spor izleme bölümü, divanhane, teras, kafeterya, bebek bakım odası, 380 kişilik tiyatro salonu, kulis, dekor deposu, atölye sınıfı, müzik stüdyosu ve kayıt odası yer alacak.