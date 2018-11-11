Gebze İstanbul Caddesi'ne yaya köprüsü yapılacak

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze'de bir yaya köprüsü daha inşa ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze'de yeni bir yaya köprüsü yapmak için çalışmalara başladı. İstanbul Caddesi ile Şehit Hasan Tahsin Büyükçoban Caddesi kesişiminin batısında inşa edilecek olan köprü, öğrenciler için de önemli bir geçiş noktası olacak. Caddenin güneyinde yer alan Ayşe Sıdıka Alişan İlkokulu öğrencileri okulun önünde yapılan köprüden geçerek okula rahatça ve güvenli bir şekilde ulaşabilecekler.

Proje kapsamında köprü ayak temel ve beton çalışmaları devam ediyor. 42 metre uzunluğunda yapılacak olan yaya köprüsü 3 metre genişliğinde olacak. Köprü 5.60 metre yüksekliğinde yapılacak. Köprüde 2 adet asansör yer alacak ve 140 ton yapı çeliği kullanılacak.Yürüyüş kısmında 255 metrekare cam korkuluk yapılacak. Aydınlatma için direk ve yer armatürleri yerleştirilecek.