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14 Nisan 2017 17:03

Gebze köylerinde temizlik seferberliği başladı

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü köy statüsünden mahalle statüsüne geçen kırsal yerleşim alanlarında temizlik çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Gebze köylerinde temizlik seferberliği başladı

14 Nisan 2017 17:03


Günlük temizlik ve çöp toplama faaliyetlerinin yanı sıra, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler detaylı temizlik yapıyor. Yol kenarları ve boş arsalara atılmış çöpler ekiplerce titizlikle toplanarak poşetleniyor. Mahalle meydanlarını süpürme aracı ile süpüren ekipler, program dahilinde cadde ve sokaklar yıkanıyor. Daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için çalışmalarını titizlikle süründüren ekipler vatandaşları atıklarını gelişi güzel atmamaları konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyor.


Yetkililer yaz aylarının yaklaşması ile yeni mahallerde yoğunluğun aratacağını, vatandaşların piknik yaparken oluşan atıklar konusunda hassas davranmalarını istedi.




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