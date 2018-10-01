Gebze Kültür Merkezi yeni sezona hazır

Gebzelilerin büyük bir ilgiyle yoğun katılım gösterdikleri Gebze Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri, ekim ayında yeni programlarla Gebzelileri buluşturacak. Ekim ayı Gebze Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında 11 Ekim Cuma saat 11.00'de MEB Bakanlık Müşaviri Necip Fazıl Kurt, “Yolumuz Türkiye” konulu konferans verecek. 12 Ekim Cuma günü saat 19.00'da Hatice Kübra Tongar, “Bağırmayan Anneler, Bağırmayan Çocuklar” konulu konferansı ile Gebzeli annelerle bir araya gelecek. Gebze Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri 17 Ekim Çarşamba saat 19.00'da Haluk Öztekin “Özgüven Nasıl Kazanılır” semineri ile devam edecek. 21 Ekim Pazar saat 19.00'da GESMEK THM Konseri ile Gebzelilerin kulaklarının pası silinirken, 26 Ekim Cuma saat 15.00'da Yapımcı-Yönetmen Hasan Yıldız “Gelecek Henüz Avuçlarınızda” konulu semineri ile gençlerle bir araya gelecek.

Gebze Belediyesi Kültür Sanat Etkinliklerinde çocuklar için de gösteriler hazırlandı. İlk olarak 10 Ekim Cuma günü saat 11.00 ve 14.00 olmak üzere iki seans “Çalışkan Karıncalar” tiyatro gösterisi perde açacak. 13 Ekim Cumartesi 12.00 ve 15.00'da “Bulutlar Diyarı”, 24 Ekim Çarşamba saat 11.00 ve 14.00'da “4 Kafadar” ve son olarak 27 Ekim Cumartesi 12.00 ve 15.00'da “Afacanlar Adada” tiyatro gösterileri çocuklar için sahnelenecek.