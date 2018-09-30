Gebze Metrosu'nda çalışmalar başladı

Tamamlandığında İstanbul'daki metro ağına entegre olması planlanan Gebze-Darıca Metrosu'nda çalışmalar başladı.

Sanayi kuruluşlarının en yoğun olduğu Kocaeli'nin Gebze ve Darıca ilçeleri arasında yapılacak metro hattında ilk kazma vuruldu. Yaklaşık maliyeti 2 milyar 797 milyon 169 bin TL olan metro hattı bittiğinde İstanbul'daki metro ağına entegre edilmesi planlanıyor. Gebze-Darıca metro hattı çalışmalarının yapıldığı alanı ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, alanda incelemelerde bulundu. Gebze Cumhuriyet Meydanı'na kurulan metro şantiye alanına gelen Başkan Adnan Köşker, çalışmalar hakkında şantiye yetkililerinden bilgi aldı. Gebze, Darıca ve OSB'ler arası hizmet verecek metro projesinde devam eden çalışmaları denetleyen Köşker, “Metromuzda ilk kazma Cumhuriyet Meydanımızda vuruldu. Çalışmaları yerinde inceleyerek ekip arkadaşlarımıza kolaylıklar diledik. İnşallah bittiğinde Gebzemizde trafik rahat bir nefes alacak, ulaşımda konfor artmış olacak” dedi.

İstanbul metrosuyla entegre olacak Gebze-Darıca metro hattı 15,6 kilometre uzunluğunda olacak ve 12 istasyondan oluşacak. Yer tesliminden 52 ay sonra hizmete alınması planlanan hat tamamlandığında Darıca, Gebze ve OSB'ler arasında ulaşım 19 dakikada sağlanacak. 4 yıl 4 ayda tamamlanacak olan Gebze-Darıca Metrosu, son teknoloji ile donatılarak 4. otomasyon düzeyinde bulunan (GoA4) tam otomatik sürücüsüz metro şeklinde hizmet verecek. Bin 80 yolcu kapasiteli 4 araçtan oluşan GoA4 sürücüsüz metronun kullanılacağı hat, sinyalizasyon ekipmanları sayesinde 90 saniye aralıklarla sefer yapmaya elverişli olacak. Yüzde 94'ü yer altında işleyecek hattın 14,7 kilometresi tünel, 900 metresi hemzemin olarak yapılacak. Metro araçlarının her türlü bakım ve onarımına cevap verecek bakım onarım sahası ile araç deposu ve kontrol kumanda merkezi, hattın sonundaki Pelitli bölgesinde yapılacak. Planlanan TCDD Gar istasyonu ile Marmaray ve hızlı tren üzerinden İstanbul başta olmak üzere diğer şehirler ile bağlantı sağlanacak.