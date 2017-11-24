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24 Kasım 2017 00:40

Gebze TEM otoyolda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM otoyolunda gerçekleşen zincirleme trafik kazasında onlarca kiloluk perçinler yola saçıldı, kazada 1 kişi yaralandı.

Gebze TEM otoyolda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

24 Kasım 2017 00:40


Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM otoyolu Gebze gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kemal K., 34 ZT 6584 plakalı otomobili ile İstanbul istikametinde seyir halindeyken, zikzaklar çizerek ilerlediği iddia edilen Ali Ahmet D. yönetimindeki 34 DB 8777 kamyoneti sollamak istedi. Ali Ahmet D., Kemal K.’yi fark edemedi ve kendisini sollarken otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ali Ahmet D. idaresindeki kamyonet, yol kenarında duran bariyerlere çarparak durabildi. Öte yandan kazayı fark edemeyen Nurettin K. kontrolündeki 19 HA 024 plakalı, kalın demir perçin yüklü kamyon, duramayarak Kemal K. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon devrilerek metrelerce sürüklendi ve kamyonun kasasında bulunan yaklaşık yarım metre uzunluğundaki demir perçinler ise yola savruldu.


Kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden 112 Acil Yardım ekipleri tarafından yaralanan Kemal K.’ye ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Kemal K. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumları iyi olan Ali Ahmet D. ve Nurettin K.’nin tedavileri ise olay yerinde ayakta yapıldı.


Olay yerine gelen polis ekipleri ise Nurettin K. idaresindeki kamyonun kasasında bulunan demir perçinlerin yol ortasına saçılması sebebiyle tıkanan trafiğin açılması için çalışma başlattı.


Gebze Fatih Devlet Hastanesinde tedavi gören Kemal K’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.




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