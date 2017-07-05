Gebze Temmuz Meclisi yapıldı

Temmuz ayı olağan meclis toplantısı yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanması ile başladı. Gündem maddelerinin tek tek görüşülerek karara bağlandığı Temmuz ayı meclis oturumunda Tatlıkuyu Mahallesi Kapalı Sabit Pazar alanının boş olduğu gün kiraya verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oybirliği ile kabul edildi. Gündemde bulunan maddelerin tek tek görüşülerek karara bağlandığı meclis oturumunun sonunda Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, meclis üyelerinin gündem dışı sorularını cevaplandırdı, önerilerini dinledi. Gebze Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı 1 Ağustos Salı günü saat 16.00’da gerçekleşecek.