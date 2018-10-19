Gebze ve Darıca'da Muhtarlar Günü programı

Muhtarlar Günü, Gebze ve Darıca'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Muhtarlar Günü dolayısıyla Lamec Otel'de düzenlenen programa katıldı, muhtarların muhtarlar gününü tebrik etti. Programa Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran, Engin güzel, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Barış Eke, belediye meclis üyeleri, Muhtarlar Dernek Başkanı Davut Kabaca ve mahalle muhtarları katıldı.

Muhtarlar Günü münasebetiyle düzenlenen programda kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker konuşmasına muhtarların Muhtarlar Gününü tebrik ederek başladı. Başkan Köşker, “Muhtarlarımız bizler için çok kıymetli, bizlerin veli nimeti. Muhtarlarımız da bizler gibi seçimle bu görevlere geldi ve vatandaşa hizmet etmek için gecesini gündüzüne katarak çalışıyorlar. Bu görevler kutsal görevlerdir. Allah birlikte huzur ve mutluluk içerisinde nice görevler yapmayı nasip etsin” dedi.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler de konuşmasına muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutlayarak başladı. Kaymakam Güler, “Çıktığımız, devlete, millete hizmet yolculuğunda hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanların en hayırlısı insana hizmet edendir. İnşallah bizler de yaptığımız işlerle hayırlara vesile oluyoruzdur. Ben burada bir araya gelmemize vesile olan Belediye Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Program kapsamında Darıca'da da ilçe protokolünün katılımıyla yapılan kahvaltının ardından Darıca Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlikler düzenlendi. Etkinliklere Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Muhtarlar Derneği üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra muhtarlar katıldı. Etkinlikte, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılarak saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Darıca Muhtarlar Derneği Başkanı Aytun Er burada yaptığı konuşmada, muhtarların, demokrasinin temel taşı olduğunu söyledi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ilçe protokolünü ve muhtarları geçtiğimiz ay Darıca Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete açılan Şehit Uzman Çavuş Murat Tevlim Mahalle Konağı'nda ağırladı.

Burada bir konuşma yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, sorunların çözümü noktasında vatandaşlarla aralarında köprü vazifesi gören muhtarlara teşekkür etti. Başkan Karabacak, “Sizlerin de ihtiyaçlarıyla ilgili özellikle muhtarlık binalarımızın dizayn edilmesi, yapımı, şimdiye kadar olan binaların eksikliklerinin giderilmesi ve değişik konularda sizlerin yanınızdayız. İçinde bulunduğumuz mahalle konağımızda da muhtarımız için güzel bir yer ayırdık. Belediyemizde muhtarlarımızla ilgili müdürlükler oluşturduk. Bu müdürlüklerimizle birlikte muhtarlarımızla iletişim kurup, mahallemizin veya muhtarlarımızın her türlü sorununda yanında oluyoruz. Ben görevinizde başarılar diliyorum. Nice mutlu günlerde bir arada olmak temennisiyle hepinizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.