Gebze Yaz Okulları’nda final heyecanı

Gebze Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen yaz okullarında eğitimlere sona gelindi. 30 farklı branşta yaklaşık 10 bin Gebzeli çocuğun eğitim aldığı Gebze Yaz Okulları’nın kapanış töreni 16 Ağustos Perşembe günü saat 11.30’da gerçekleştirilecek. Gebze Kapalı Spor Salonunda düzenlenecek Yaz Okulları kapanış töreninde futbol, futsal, basketbol, voleybol, binicilik, jimnastik, yüzme, satranç, resim, animasyon-jimnastik, zeka oyunları, masa tenisi, güreş, karate, e. atletizm, okçuluk, badminton, bisiklet, anne- çocuk, İngilizce, drama, ebru, gitar, keman, bağlama, resim, izcilik, buz pateni, tenis, hemsbll ve bocce branşlarında eğitim gören çocuklar hünerlerini aileleri ve Gebzeliler için sergileyecek.