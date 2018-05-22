Gebze Yaz Okulları’nda kayıtlar başladı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda hayata geçirilen ve Gebze’nin en eğlenceli okulu haline gelen Yaz Okulları’nda yeni dönem kayıtlara başlandı. Gebzeli çocukların iple çektiği yaz tatilini en güzel şekilde geçirmeleri amacıyla açılan Gebze Yaz Okulları’ndan bu yıl da binlerce çocuk mezun olacak. 30 farklı branşta eğitimlerin verileceği Gebze Yaz Okulları’na kayıtlar 19 Haziran tarihine kadar kayıtlar sürecek. Eğitimler ise 20 Haziran’da başlayacak.

Futbol, futsal, basketbol, voleybol, binicilik, jimnastik, yüzme, satranç, resim, animasyon-jimnastik, zeka oyunları, masa tenisi, güreş, karate, atletizm, okçuluk, badminton, bisiklet, zumba anne- çocuk, İngilizce, drama, ebru, gitar, keman, bağlama, resim, izcilik, buz pateni, tenis, hemsbll ve bocce branşlarında eğitimlerin verileceği Gebze Yaz Okulları’nda dersler ise Gebze Kapalı Spor Salonu, Gebze Olimpik Buz Pisti, Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi, İstasyon Bilim Sanat Merkezi ve Güzel Gelecek Akademisi’nde gerçekleşecek.