Gebze Zabıtası 2017 yılında iş başındaydı

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2017 yılı içerisinde Gebzelilerin daha sağlıklı ve rahat bir şekilde alışverişlerini gerçekleştirmeleri için denetimlerini aralıksız sürdürdü. Mesai kavramı olmaksızın resmi tatil günlerinde bile görevinin başında olan zabıta ekipleri, Gebzelilerin huzur ve mutluluğu için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Gebze Belediyesine bağlı zabıta müdürlüğü ekipleri hem vatandaşların hem de esnafın talepleri doğrultusunda denetlemeler gerçekleştiriyor.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı zabıta ekipleri 2017 yılı içerisinde 896 sıhhi, 135 umuma açık ve 752 gayri sıhhi işyerinin denetimini gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 28 izinsiz iş yeri ticaret ve sanat icrasından men edildi. Ekipler 2017 yılı içerisinde dilenci ve sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalarda bin 338 kişi dilencilik faaliyetinden; belediyenin yetkili olduğu sokak, meydan, pazar, iskele, köprü, araç ve yaya üst geçitleri, han ve pasaj gibi umumi açık binaların girişleri ve park alanlarını izinsiz işgal eden 2 bin 449 seyyar satıcı faaliyetten men edildi. Pazar yerlerindeki yönetmenlik uygulanarak 5 bin 397 pazar esnafını denetleyen ekiplerce, pazarın nizam ve intizamını bozan 28 pazarcı hakkında yasal işlem uygulandı.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde yaptığı denetimlerin yanı sıra ilköğretim çağındaki çocuklara da trafik kuralları eğitimleri veriyor. 2017 yılı içerisinde Gebze Belediyesi zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler, 5 bin 601 ilköğretim öğrencisine trafik kuralları eğitimi verildi. Eğitimlerde çocuklara trafikte uymaları gereken kuralları öğrenirken trafik eğitim parkında oldukça güzel bir günde geçirmiş oldu. Amaçlarının Gebze’yi daha güzel daha yaşanılabilir bir kent yapmak olduğunu ifade eden zabıta müdürlüğü yetkilileri yeni ekip arkadaşlarıyla Gebze’ye ve Gebzelilere hizmet etmeye devam ediyor.